Damat Düğün Alanına Havalı Giriş Yapmak İsterken Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Damat Düğün Alanına Havalı Giriş Yapmak İsterken Kaza Geçirdi

23.07.2023 10:58

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nişan törenlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor. Yurt dışında kaydedilen görüntüde; düğün alanına havalı bir şekilde gelmek isteyen damat, yaşadığı talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu. O anlar davetliler tarafından kayıt altına alındı. Damat, motosiklete binip yola düğün alanına yaklaştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Yere düşmesiyle kafasını sert bir şekilde yere vuran damat, hastaneye kaldırıldı. Davetliler ve gelin adayı yaşanılan kazayla şok oldu.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte düğün ve nişan törenlerinden ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor.

Yurt dışında kaydedilen görüntüde; düğün alanına havalı bir şekilde gelmek isteyen damat, yaşadığı talihsiz kaza sonucu hastanelik oldu. O anlar davetliler tarafından kayıt altına alındı.

Damat, motosiklete binip yola düğün alanına yaklaştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Yere düşmesiyle kafasını sert bir şekilde yere vuran damat, hastaneye kaldırıldı. Davetliler ve gelin adayı yaşanılan kazayla şok oldu.

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Son Dakika Yaşam Damat Düğün Alanına Havalı Giriş Yapmak İsterken Kaza Geçirdi - Son Dakika


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