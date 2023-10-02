Damat, düğünde gelinliği çekiştiren çocuğu yere fırlattı - Son Dakika

Damat, düğünde gelinliği çekiştiren çocuğu yere fırlattı

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:59

Adana'da bir düğün sırasında gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

ADANA'da bir düğün sırasında para takılı gelinin gelinliğini çekiştiren bir çocuk, damat tarafından yakasından tutularak yere fırlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkiye neden oldu.

Olay, dün Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Gelin, damat ve yakınları oyun oynadığı sırada düğüne katılanlardan bazıları üzerlerine para attı. Düğüne katılan birkaç çocuk da paraları toplamaya çalıştı. Bu sırada çocuklardan biri, gelinin gelinliğine takılan paraları almak istedi. Damat, gelinliği çekiştiren çocuğu yakasından tutarak yere fırlattı. Çocuklar daha sonra ağlayarak salondan uzaklaştı. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olay, tepkilere neden oldu.

Kaynak: DHA

Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Damat, düğünde gelinliği çekiştiren çocuğu yere fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Damat, düğünde gelinliği çekiştiren çocuğu yere fırlattı - Son Dakika
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