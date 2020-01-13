Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (2) - Son Dakika

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (2)

6 saat önce

KURŞUN, KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (2), System.String[]

KURŞUN, KARDEŞİNİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, düğününde başına maganda kurşunu isabet etmesiyle ağır yaralanan damat Mehmet Yılmaz'ın vurulduğu ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, görüntülerden, damadın vurulmasına neden olan kişinin, kardeşi Hüseyin Yılmaz olduğunu belirledi. Bunun üzerine Hüseyin Yılmaz, gözaltına alındı.

Düğünde, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere göre, damat Mehmet Yılmaz gelin arabasının yanında dururken, kendisine doğru gelen kardeşi Hüseyin Yılmaz da kadın ve çocukların da bulunduğu açık alanda tabancayla havaya peş peşe ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri, damat Yılmaz'ın başına isabet etti. Bir anda kanlar içinde yere yığılan Yılmaz, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası panik yaşanırken, düğün de yarıda kesildi.

Damadın vurulma anına ait kamera kayıtları, Yılmaz ailesinin evinin ahırına gizlenmiş bulundu. Kardeş Hüseyin Yılmaz'ın Birecik Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun sürdüğü belirtildi.


Mehmet Yılmaz, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:28 Kaynak: DHA
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