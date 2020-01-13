Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3) - Son Dakika

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3)

10 dakika önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİBirecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Birecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Mehmet Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
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