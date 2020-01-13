Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3) - Son Dakika

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Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (3)
10 dakika önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİBirecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Birecik'te düğünde tabancayla havaya ateş açtığı sırada damat olan kardeşi Mehmet Yılmaz'ı vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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