Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4)

6 saat önce

DAMADI KAZAYLA YARALAYAN KARDEŞİ TUTUKLANDIBirecik'te düğünde havaya ateş ederken damat kardeşi Mehmet Yılmaz'ı başıdan yaralayan Hüseyin Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4), System.String[]

DAMADI KAZAYLA YARALAYAN KARDEŞİ TUTUKLANDI

Birecik'te düğünde havaya ateş ederken damat kardeşi Mehmet Yılmaz'ı başıdan yaralayan Hüseyin Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hüseyin Yılmaz'ın mahkemede verdiği ifadesinde yaşanan olaydan ötürü pişman olduğunu, düğünde havaya ateş açmasının doğru olmadığını ancak bölgede gelenek olduğu için tabancasını ateşlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Yılmaz, olay sırasında kardeşini kazayla vurduğunu o sırada onun yaralandığını yere düşünce fark ettiğini söyledi.


Mehmet Yılmaz, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
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