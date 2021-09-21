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Damat, eğlence öncesi arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım - Son Dakika

Damat, eğlence öncesi arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım

21.09.2021 08:54

Amasya'da dünyaevine giren damada arkadaşlarının yaptıkları pes dedirtti. Damat kına gecesi eğlencesinde önce arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı, sonrasında da un dökülen başından aşağı sirke, su, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı aktarıldı.

Amasya'da kına gecesi eğlencesinde damada yapılmayan işkence kalmadı. Arkadaş grubunda bulunanların hepsinin düğünlerinde kameralara yansıyan benzer durumların yaşandığını anlatan damat Yasin Kermen, "Biz 15-20 kişilik bir arkadaş grubuyuz. İçlerinde son kalan bekar bendim. Hepsinin birikimi bana patlamış oldu. Yumurta sağanağıyla başlayan saldırı daha sonra un ve sirkeyle devam etti" dedi.

Yumurta, un, yağ ve sirkeli suya bulanan damat isyan etti: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım

"3 KERE YIKANMAK ZORUNDA KALDIM"

Sırılsıklam olmasına rağmen sabırla arkadaşlarının saldırısının sonlanmasını bekleyen 33 yaşındaki Kermen, "Bulaşık deterjanıyla 3 kere yıkanmak zorunda kaldım. Sirke, zeytinyağı ve ayçiçeği yağının kokusu zor çıkıyor" diye konuştu.

Yumurta, un, yağ ve sirkeli suya bulanan damat isyan etti: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım

ANLAMLI HAREKET

İnci Dağ ile hayatını birleştiren Kermen, düğüne katılan arkadaşları ve misafirlerinden yanan ormanların yeniden yeşertilmesine dikkat çekmek amacıyla davetiyeyle birlikte dağıtılan ağaç tohumlarını toprakla buluşturmalarını istedi.

Damat, eğlence öncesi arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım

Amasya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Damat, eğlence öncesi arkadaşlarının yumurtalı saldırısına uğradı: Tam 3 kere yıkanmak zorunda kaldım - Son Dakika


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