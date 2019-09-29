Damat gelin almaya TIR ile gitti

Hatay'da, tır şoförü damat hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti

Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı

HATAY - Hatay'da, tır şoförü damat hayalini gerçekleştirerek gelini almaya tırıyla gitti.

Antakya ilçesinde yaşayan tır şoförü Murat Günal'ın 'tırdan gelin arabası' hayali gerçek oldu. Tırının dorsesini çıkartarak renkli şeritlerle süsleyen damat, kuafördeki gelini almak için tırının başına geçti. Damadı tırın başında görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, gelin Elif Tümkaya gelin arabası olarak süslenen tıra bindi. Çift, ellerinde meşalelerle, süslenen tır ile şehir turu attı.

Gelin arabası yerine çok sevdiği tırıyla gelini almaya gitmeyi hayal ettiğini söyleyen damat Murat Günal, hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Damat Günal, "Benim hayalimdi tırımı süsleyip gelin arabası yapmak ve hayalimi gerçekleştirdim. Hayat arkadaşıma da bunu teklif ettiğimde sağ olsun o da beni kırmayıp kabul etti. Biraz farklı olsun istedik. Bu farkındalığımızı da tüm herkese göstermiş olduk" dedi.

Gelin Elif Tümkaya, "İlk duyduğumda çok şaşırdım, farklı bir tepki ile karşılamıştım. Ama daha sonrasında farklı olabileceğini düşündüğümüz için bende onayladım" dedi.