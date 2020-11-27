Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı - Son Dakika

Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı

27.11.2020 11:07
Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı, System.String[]

ÇORUM'da, Gamze Şen (22) ile dünyaevine giren Yunus Emre Şimşek (26) gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a yazdırdı.

ÇORUM'da, Gamze Şen (22) ile dünyaevine giren Yunus Emre Şimşek (26) gelin arabasına 'Dezenfektan döktüm yollarına, yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a yazdırdı. Yazı, görenleri gülümsetti.

Bursa'da yaşayan Gamze Şen ile Çorumlu Yunus Emre Şimşek evlenmeye karar verdi. Bursa'ya gelini almaya giden damat, gelin arabasının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına yasaklar gelmeden gidelim Çorum'a yazdırdı. Çiftin gelin arabasına yazdığı gülümseten yazı, ilgi çekti.

Yunus Emre Şimşek, gelin arabasının arkasına yazmak için ilginç bir yazı düşündüğünü belirterek, "Pandemi dönemini de göz önünde bulundurarak böyle bir yazı yazdırdım. Bu yazıyı yazdırırken de pandemiye dikkat çekmek istedim. 'Evleniyoruz, mutluyuz' yazısı da böylece rafa kalkmış oldu" dedi.

Gamze Şimşek ise "Pandemidir, yasaklardır, virüstür aldı başını gidiyor. Böyle bir yazı bana da sürpriz oldu doğrusu. Bursa'dan Çorum'a gelin geldim. Evliyiz mutluyuz sözü yerine pandemiye dikkat çekmek için böyle bir yazı yazılması beni de çok mutlu etti" diye konuştu.


Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı
Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı
Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı
Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı
Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı

Emre Şimşek, Bursa, Çorum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Damat, gelin aracının arkasına 'Dezenfektan döktüm yollarına' yazdırdı - Son Dakika


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