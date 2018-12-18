Damat Gelini Babaevinin Ardından İş Yerinden Duval Zurnayla Çıkardı

Balıkesir'de bir damat, gelini kendi isteği üzerine babaevinden sonra çalıştığı iş yerinden davul zurna ile çıkardı.

Balıkesir'de bir damat, gelini kendi isteği üzerine babaevinden sonra çalıştığı iş yerinden davul zurna ile çıkardı.



Alınan bilgiye göre, Atköy ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde iki yıldır çalışan Merve Çakır (24), evlenme planı yaptığı Süleyman Guruş'tan (25) düğün günü kendisini çalıştığı iş yerinden gelinlikle çıkarmasını istedi.



Düğün öncesi babaevinin ardından kooperatife gelinlikle gelen, süt doldurup müşterilerle ilgilenen gelin, başarıyla tamamladığı kasaplık kursuna yönelik "kalfalık belgesi"ni de ustasından aldı.



Daha sonra arkadaşlarıyla vedalaşan gelin, iş yeri önünde damat ile davul ve zurna eşliğinde oynadı, çift ardından düğün salonuna geçti.



Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde severek çalıştığını dile getirerek, "Gönül rahatlığıyla satışımı yaptım. İçimden gele gele yaptım. Mutluyum. Ben tüm iş arkadaşlarımdan memnunum. Umarım onlar da benden memnun kalmışlardır." ifadelerini kullandı.

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