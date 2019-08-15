Damat ile kayınbaba arasında çeyiz kavgası: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:37 Kaynak: AA
'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi
1287 Nolu Sokak'ta damat İ.Y. ile kayınbabası M. Y. arasında çeyiz teslimi esnasında altının eksik olduğu iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. Y. yanında bulunan kül tabağını kayınbabası M.Y'e atarak başından yaraladı.
Bunun üzerine aracında bulunan av tüfeğini alan M. Y. iki el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, iki katlı evin duvarına isabet etti. 112 Acil Servis
ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı M.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
, olaya karıştığı ileri sürülen İ.Y'yi gözaltına aldı. M.Y'nin ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
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