Son Dakika Haberleri: Damat ile kayınbaba arasında çeyiz kavgası: 1 yaralı
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Damat ile kayınbaba arasında çeyiz kavgası: 1 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki aile arasında çeyiz nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 1287 Nolu Sokak'ta damat İ.Y. ile kayınbabası M. Y. arasında çeyiz teslimi esnasında altının eksik olduğu iddiasıyla tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ. Y. yanında bulunan kül tabağını kayınbabası M.Y'e atarak başından yaraladı.
Bunun üzerine aracında bulunan av tüfeğini alan M. Y. iki el ateş etti. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, iki katlı evin duvarına isabet etti. 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı M.Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olaya karıştığı ileri sürülen İ.Y'yi gözaltına aldı. M.Y'nin ise sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.
Yeşilyurt Mahallesi, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 09:37 Kaynak: AA
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