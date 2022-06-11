damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada

11.06.2022 14:48
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt katta oturan damadıyla kavga eden Mustafa Y., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde alt katta oturan damadıyla kavga eden Mustafa Y., araya girmeye çalışan Mustafa Y. ile hamile eşini darbetti. Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan çift arasında pazartesi gecesi tartışma çıktı. Bu sırada üst katta oturan Ahmet C., oğlu Veli C. ile birlikte tartışan damadı ile kızına saldırdı. Diğer ev sahipleri de daireden çıkıp tarafları ayırmak istedi. Ancak bu sırada Mustafa Y., Ahmet C. tarafından darbedildi. Mustafa Y.'nin başını asansöre çarptığını gören hamile eşi araya girmeye çalıştı. Ahmet C., hamile kadının elini sıkıştırıp, büktü.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede parmağının kırıldığı belirlenen hamile kadın, darp raporu alıp eşi Mustafa Y. ile polise giderek Ahmet C. hakkında şikayetçi oldu.

Bu arada olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.


damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada
YORUMLAR
500
Komşularının kavgasını ayırmak isteyen çift kabusu yaşadı! Adam dayak yedi, hamile kadının parmağı kırıldı Komşularının kavgasını ayırmak isteyen çift kabusu yaşadı! Adam dayak yedi, hamile kadının parmağı kırıldı Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı Şarkıcı Hüseyin Kağıt'ın konserinde kavga çıktı
Kaynak: DHA

Akçaalan, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Mükremin Gezgin olayında yeni gelişme! l Sağlık Müdürlüğü hastane için harekete geçti
14:22 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopter kazasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
14:21 TikTok yıldızı Cooper Noriega'nın ölmeden 2 saat önce çektiği video tesadüfün böylesi dedirtti
14:20 Survivor yarışmacısı Sude Burcu fotoğrafını paylaştı, Mert Öcal'dan yorum gecikmedi
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:54:15. #1.13#
SON DAKİKA: damat kavgasını ayırmaya çalışırken darbedildiler; o anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement