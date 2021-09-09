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Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın - Son Dakika

Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın

09.09.2021 14:34
Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın, System.String[]

Dini nikahlı birlikte yaşayan çift tartıştıktan sonra Hatice Özer evi terk etti. Bu olay üzerine kayınpederi İbrahim Özer'i öldüren Turgay Koç'un, 'kasten öldürme' suçundan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak katılan Hatice Özer'in kız kardeşi Ayşe Özer, "Ablam Hatice'nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum; çünkü olaydan iki ay sonra başkasıyla evlendi" dedi.

28 Eylül 2020'de Çumra ilçesine bağlı Okçu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Turgay Koç ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hatice Özer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evi terk eden Özer, ailesinin yanına yerleşti. Bir süre sonra Turgay Koç, Hatice Özer ile barışmak için kayınpederi İbrahim Özer'in evine gitti.

İddiaya göre, İbrahim Özer kızının eve dönmesini istemedi. Bunun üzerine İbrahim Özer ile Turgay Koç arasında tartışma çıktı. Koç, tüfekle Özer'i vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Özer, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Turgay Koç da tutuklandı.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Turgay Koç'un, 'kasten öldürme' suçundan Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına devam edildi. Tutuklu Koç, duruşmaya cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katılırken, taraf avukatları ve öldürülen İbrahim Özer'in eşi Nefiye Özer ile kızı Ayşe Özer salonda hazır bulundu.

"TÜFEĞİN SESİYLE DIŞARI ÇIKTIM"

Duruşmaya katılan Nefiye Özer, Turgay Koç'tan şikayetçi olduğunu belirterek, "Maktul İbrahim Özer eşim, Hatice Özer kızım. Eşimle küs olduğum için bir süredir oğlumun yanında kalıyordum. Olayı görmedim. Tüfeğin sesiyle dışarı çıktım. Eşimin öldüğü yer ile kızımın bulunduğu ev arasında 2-3 dakikalık yürüme mesafesi vardı. Eşim, sürekli rahatsız ettiği için Turgay'ın numarasını dahi engellemişti. Turgay Koç'tan şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

"ABLAM AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANSIN"

Tanık olarak duruşmaya katılan Özer'in kızı Ayşe Özer, ablası Hatice Özer'in de azmettirici olarak yargılanmasını talep etti. Ayşe Özer, şunları söyledi: "Turgay, ablam Hatice Özer'in dini nikahlı eşiydi ve birlikte yaşıyorlardı. Olaydan 15 gün önce ayrıldılar. Sürekli benden yardım istiyordu. Onu bir kere karakoldan alıp babamın evine götürdüm. Olay günü işte çalışıyordum. Olaya şahit olmadım. Burada ablam Hatice'nin de azmettirici olarak yargılanmasını istiyorum. Çünkü olaydan iki ay sonra başkasıyla evlendi. Babam Hatice'ye hep 'Sen benim kızımsın, istersen kalırsın, istersen de eşine dönersin. Karar senin' diyordu. Ablama, eşine geri dönmemesi için bir şey söylemedi."

Turgay Koç da savunmasında tanık ve müştekinin anlatımlarını kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın

İbrahim Özer, Hatice Özer, Ayşe Özer, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Grand West: Selamunaleyküm olayın geçtiği yer Adana'mı dedim Konya çıktı. Samsun, Sivas .Afyon .Çorum uyuma aradaki fark iyice açılıyor . :( Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Damat kayınpederini öldürdü, kız kardeşin sözleri duruşmaya damga vurdu: Ablam da azmettirici olarak yargılansın - Son Dakika
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