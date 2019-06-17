Son Dakika Haberleri: Damat, kayınpederini silahla yaraladı
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Damat, kayınpederini silahla yaraladı

1 saat önce

Kırıkkale'de damat, kayınpederini silahla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Damat, kayınpederini silahla yaraladı, System.String[]
Kırıkkale'de damat, kayınpederini silahla yaraladıktan sonra polise teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, M.A.Ö. Kaletepe Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda ikamet eden kayınpederi İhsan Taşgın'ın evine giderek silahla kayınpederine ateş etti.
Bacağından yaralanan Taşgın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan tespit etti.
Kaçan şüpheli M.A.Ö'nün daha sonra polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.
İhsan Taşgın'ın kayınpederi Zühtü Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Araları herhalde biraz açıkmış. Biz de balkonda oturuyorduk. Geldi arabayla kapıyı açtı ve ateş etti." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:49 Kaynak: AA
Kaletepe, Kırıkkale, Güncel
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