Son Dakika Haberleri: Damat'tan uçan ceketler
Son Dakika Güncel Damat'tan uçan ceketler

Damat'tan uçan ceketler

49 dakika önce

Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

Damat'tan uçan ceketler, System.String[]

Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

Damat açıklamasına göre, tasarım, inovasyon ve dikiş kalitesinin bir araya geldiği en uç nokta olan Uçan Ceket, Damat mağazalarında satışa sunuldu.

Zahmetli ve kusursuz bir el işçiliğiyle astar, vatka ve diğer üretim malzemelerinden arınmış bir şekilde yalnızca inovatif kumaşlardan üretilen gömlek hafifliğindeki Uçan Ceketler, "Yeni Lüks" ün kumaşa bürünmüş halini yansıtıyor. İlk giyildiği andan itibaren farkı hissedilen "ultra hafif" ceketler, tüm gün takım elbise giyinmek zorunda olan erkeklere hafifliği yaşatacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Onur Büyüktopçu'nun sunduğu Damat Bayıldı yarışması final yaptı
KKTC Cumhurbaşkanı, Barış Pınarı Harekatı'nda söyledikleri sebebiyle ölüm tehdidi aldığını söyledi Erdoğan imzaladı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu resmen kuruldu Jandarma'nın nefes kesen uyuşturucu operasyonu görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 13:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damat'tan uçan ceketler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]