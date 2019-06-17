Son Dakika Haberleri: Damat tehlikeyi fark etti, evi çöken çift ölümden kurtuldu
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Damat tehlikeyi fark etti, evi çöken çift ölümden kurtuldu

1 saat önce

ERZURUM'un Olur ilçesinde Bedirhan (68) ve Sultan Ata (69) çiftinin tek katlı evleri yağmur sonrası çöktü.

Damat tehlikeyi fark etti, evi çöken çift ölümden kurtuldu, System.String[]
ERZURUM'un Olur ilçesinde Bedirhan (68) ve Sultan Ata (69) çiftinin tek katlı evleri yağmur sonrası çöktü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, çiftin tehlikeyi fark eden damatları tarafından saatler öncesinde kendi evine götürüldüğü öğrenildi. Evinin yıkıldığını gören Bedirhan Ata, "Evsiz ve eşyasız kaldık" dedi.
Olur ilçesine bağlı Taşgeçit Mahallesi'nde yaşayan Bedirhan Ata ve eşi Sultan Ata'nın evleri saat 04.30 sıralarında yağ çöktü. Tek katlı ev ve eklentisi kullanılamaz hale geldi. Yaşlılık aylığı ile geçinein çiftin dün evlerine gelip, tehlikeyi fark eden damatları tarafından kendi evine götürüldüğü ortaya çıktı. Sabah geldiğinde evinin yıkıldığını gören Bedirhan Ata, "Dün damadım bize ziyarete gelmişti. Evden çatırtı seslerinin geldiğini duydu. 'Burada kalınmaz' diyerek bizi evine götürdü. Sabaha karşı evimiz çökmüş. Buna hem çok üzüldük hem de canımızı kurtardığımız için sevindik. Yağmur suları nedeniyle çökmüş olabileceğini düşünüyoruz. Evsiz ve eşyasız kaldık. Yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.


 


- Olur
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:20 Kaynak: DHA
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