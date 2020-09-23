Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu - Son Dakika

Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu

Abdurrahim Albayrak: Anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orka Holding ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorumYusuf Günay: Sponsorlukların önem kazandığı bir süreçteyizSüleyman Orakçıoğlu: Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruzKAAN ÜLKER / İSTANBUL,- Damat Tween, Galatasaray...

Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu, System.String[]

Abdurrahim Albayrak: Anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orka Holding ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum

Yusuf Günay: Sponsorlukların önem kazandığı bir süreçteyiz

Süleyman Orakçıoğlu: Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruzKAAN ÜLKER/ İSTANBUL,- Damat Tween, Galatasaray Spor Kulübü'nün giyim sponsoru oldu. Marka ayrıca Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın da forma sırt sponsorluğunu üstlenecek. Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar katıldı.ABDURRAHİM ALBAYRAK: "HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"Anlaşmanın iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulunan Abdurrahim Albayrak, "Bu sene Erkek Futbol Takımımızı giydirecek. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Süleyman Orakçıoğlu ile yaptığımız telefon görüşmesiyle bir yerlere kadar getirdik. Bugün de burada sözleşmemizi imzalayacağız. İyi bir anlaşma olduğunu umut ediyorum. Biraz geç kaldık, ilk deplasmanımıza yetiştiremedik. Dün de bir sponsorluk imzalamıştık. Bugün de erkek takımımızın sponsorluğunu imzalıyoruz. Bize elini uzatan sponsorların hepsinden Allah razı olsun. Süleyman Bey benim çok sevdiğim, eski bir arkadaşım. Telefon ettiğimde hiçbir şey demeden hemen kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu anlaşmanın hem Galatasaray'a hem de Orka Holding ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.YUSUF GÜNAY: "SPONSORLUKLARIN ÖNEM KAZANDIĞI BİR SÜREÇTEYİZ"Sponsorlukların son dönemde daha da önem kazandığını belirten Yusuf Günay, "Bugün ikinci sponsorluk anlaşmamızı imzalıyoruz. Bugünkü anlaşmamız, futbol, kadın ve erkek tekerlekli basketbol takımlarını ile voleybol takımımızı ve teknik heyetleri giyim sponsorluğu. Süleyman Bey'e teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Sponsorlukların çok önem kazandığı bir süreçteyiz. İyi ki bu tip şirketler var. Kulüplerin yanında spora destek oluyorlar. Tekrardan kendilerine teşekkür ediyorum. 2 taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU: HEYECAN VE ENERJİ İLE YOLUMUZA DEVAM DİYORUZAnlaşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Her şeyden önce biz sporcu dostu bir markayız. Bizim bir iddiamız var. Türk markası olarak bayrağımızı, dünyanın her yerinde dalgalandırmak. Baktığınız zaman bizi İspanya'da La Liga'da Deportivo Alaves ve Real Valladolid'de görebilirsiniz. Günay Afrika Milli Takımı, Makedonya Milli Takımı, gururumuz Türk Milli Takımı'nın da sponsoruyuz. Süper Lig'de de 3 büyük takımımıza sponsorluk yapıyoruz. lay değil, zor günlerden geçiriyoruz. Dayanışma içinde geçmeliyiz. Yurt dışında 200 mağazamız var. İtalya'da bir basketbol takımına sponsoruz. Bunların hepsi bizim için çok önemli. Heyecan ve enerji ile yolumuza devam diyoruz. En çok beni heyecanlandıran tekerli basketbol takımı. 10'un üzerinde başarısı var. Onlar da bizim için sosyal sorumlu projesinin ötesinde. Koleksiyona katkı konusunda Fatih hocanın katkısı var. Takıma enerji getireceğimize inanıyoruz. Özel bir çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise "Sevgili Galatasaray'ımıza sponsorluğumuz bugün başladı. Büyük bir gurur duyuyoruz. Ezeli rekabet, ebedi dostluğa şimdi muhteşem şıklık eklendi. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Orka Holding, Galatasaray, Damat, Tween, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Damat Tween, Galatasaray'ın giyim sponsoru oldu - Son Dakika Spor

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