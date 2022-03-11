Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor

11.03.2022 16:50
Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor

Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.

Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, moda dünyasının metaverse keşfi devam ederken, Damat Tween oyun ve avatar dünyasındaki öncü marka rolünü sürdürüyor.

Damat Tween, 35. yaşını kutladığı 2021 yılında yeni vizyonunu "Dijital Rönesans" olarak özetlemişti. Bu aynı zamanda markanın yeni iletişim manifestosuydu.

Kış sezonunda koleksiyonunun kampanya filmini bir oyun dünyası ortamına taşımak Damat Tween için bir başlangıçtı.

Bu sezon ise bütün koleksiyonu ve modelleri gerçek hayattan oyun dünyasına ve hayal gücünün sınırsız evrenine taşıyan Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.

YORUMLAR
500
Başkan Avcı'dan sanatçıya doğum günü sürprizi Başkan Avcı'dan sanatçıya doğum günü sürprizi 'Espor Kültürü' dersleri başladı 'Espor Kültürü' dersleri başladı

İlkbahar, oyunlar, Tween, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor - Son Dakika


Son Dakika
17:26 7 yıldır aranan adamın cesedi ahırın bahçesinde bulundu! Devam eden davada yeni detaylar ortaya çıktı
17:03 Ali Koç basın toplantısında konuştu! Gazeteciler uyuyakaldı!
16:43 İflas edenlere destek olmak için kurulan dernek de iflas etti
16:40 Sağlık Bakanlığı, 20 bin personel alacak!
16:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumda Siverek il olacak
12:15 Atına kıyamadı, arabayı kendisi çekti!
11:40 Onun sayesinde kavuştular: Türk şoför dört kız kardeşi bombalanan Harkiv'den, Antalya'daki annelerine getirdi
16:24 İngiltere'den, Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor! Hedefte 386 milletvekili var
16:22 Basın toplantısında Ali Koç'a Cüneyt Çakır notu geldi, salon buz kesti!
16:19 Sıcak gelişme: Rusya'nın büyük saldırısı geliyor! Türkiye, Kiev'deki büyükelçilik binasını boşaltıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 17:36:57. #1.12#
SON DAKİKA: Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement