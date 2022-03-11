Damat Tween yeni koleksiyonuyla moda ile oyunu metaverse evreninde buluşturuyor - Son Dakika

Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, moda dünyasının metaverse keşfi devam ederken, Damat Tween oyun ve avatar dünyasındaki öncü marka rolünü sürdürüyor.

Damat Tween, 35. yaşını kutladığı 2021 yılında yeni vizyonunu "Dijital Rönesans" olarak özetlemişti. Bu aynı zamanda markanın yeni iletişim manifestosuydu.

Kış sezonunda koleksiyonunun kampanya filmini bir oyun dünyası ortamına taşımak Damat Tween için bir başlangıçtı.

Bu sezon ise bütün koleksiyonu ve modelleri gerçek hayattan oyun dünyasına ve hayal gücünün sınırsız evrenine taşıyan Damat Tween, 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonuyla moda ile oyunu, gerçek hayatla metaverse evrenini buluşturuyor.