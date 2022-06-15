Damat ve 9 yakını düğünde "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla tutuklandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, 12 Haziran akşamı Çınar Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'ndeki Esenyurt Belediyesi Nikah Sarayı'nda yapılan düğünde, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütü lehine slogan atarak örgütsel çağrışım içeren bez ve görsellerle halay çeken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt 'taki bir düğünde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan damat ile 9 yakını tutuklandı.

İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi

Kaynak: AA

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