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Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti

1 saat önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki geçici köy korucuları Bayram Tekdemir (32) ile ağabeyi Kasım Tekdemir (35) hayatını kaybetti.

Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti, System.String[]
AĞRI'nın Patnos ilçesinde, kamyonet ile çarpışan otomobildeki geçici köy korucuları Bayram Tekdemir (32) ile ağabeyi Kasım Tekdemir (35) hayatını kaybetti. Bayram Tekdemir'in terzide olan damatlığını aldığı, kına gecesi için köye giderken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Kürekli köyü rampasında meydana geldi. Bayram Tekdemir yönetimindeki 65 DH 003 plakalı otomobil, Şahin Kırca'nın kullandığı 01 VY 517 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki sürücü ile ağabeyi Kasım Tekdemir hayatını kaybetti, Kasım Tekdemir'in 5 yaşındaki oğlu Abdullah Tekdemir ve kamyonetteki 4 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Abdullah Tekdemir, Batman'a sevk edilirken, kamyonetteki 4 kişi ise Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bayram Tekdemir'in damat tıraşı olmak için ilçe merkezine geldiği, berberden çıktıktan sonra damatlığını alıp, Dağalan köyünde kına gecesine giderken kazanın meydana geldiği ortaya çıktı. Ölen Bayram Tekdemir, bugün akrabası olan Arzu Tekdemir ile evleneceği öğrenildi.
Üzücü olay nedeniyle köy yasa bürünürken, Tekdemir'in ailesi sinir krizi geçirdi.
Erzurum Adli Tıp Kurumu'na otopsisi yapılan ağabey ve kardeş, Dağalan köyünde Bayram Tekdemir'in evleneceği gün toprağa verilecek.


Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:26 Kaynak: DHA
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