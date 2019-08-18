Son Dakika Haberleri: Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2)
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Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2)

23 dakika önce

KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİAğrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşler Bayram Tekdemir ile ağabeyi Kasım Tekdemir'in cenazesi otopsi sonrası Dağalan köyüne getirildi.

Damat ve ağabeyi, düğün öncesi kazada hayatını kaybetti (2), System.String[]


KARDEŞLER YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden kardeşler Bayram Tekdemir ile ağabeyi Kasım Tekdemir'in cenazesi otopsi sonrası Dağalan köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazına Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri yetkililer, ölen kardeşleri yakınları ve köylüler katıldı. Namaz sırasında kardeşlerin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü. Bayram Tekdemir ve ağabeyi Kasım Tekdemir tabutları askerlerin omuzlarında taşındı. Geçici köy korucusu olan 2 kardeş, köy mezarlığına yan yana toprağa verildi.

Patnos, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 09:48 Kaynak: DHA
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