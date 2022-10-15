Son dakika haberleri! Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

15.10.2022 00:23

Edinilen son dakika haberine göre - Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbabasının tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

- Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbabasının tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay saat 23.00 sıralarında Kozluk Mahallesi Kadı Bayırı Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınbaba H.K.'nın evine gelen S.C. tartışmaya başladı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada S.C. yanında bulunan silahla kayın babasını bacağından vurarak yaraladı. S.C. olay yerinden kaçarken durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken damadı S.C. polis ekiplerince gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Damat ve kayınbaba arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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