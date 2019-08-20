Son Dakika Haberleri: Damat ve sadıç at arabası çekti... İlginç düğün geleneği böyle görüntülendi
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Damat ve sadıç at arabası çekti... İlginç düğün geleneği böyle görüntülendi

11 dakika önce

Damat ve sadıç at arabası çekti.

Damat ve sadıç at arabası çekti... İlginç düğün geleneği böyle görüntülendi
BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde yapılan düğünde damat ve sağdıç zor anlar yaşadı. Düğünde damadın arkadaşları getirdikleri at arabasına at yerine damat ve sağdıca arabayı çektirdi.
Samet Bekeç ve Fatma Seymen 18 Ağustos tarihinde dünya evine girdiler. Genç çiftin düğününde ortaya ilgin görüntüler çıktı. Sağdıç ve damadın arkadaşları düğün alanına bir at arabası getirdiler. Damat ve sağdıç getirilen at arabasını belirli bir mesafeye kadar çektiler. Arabanın üzerine çıkan arkadaşlarının keyfine ise diyecek bir şey yoktu. Zor anlar yaşayan damat ve sağdıç düğünde arkadaşlarını kırmayarak istediklerini yaparken kendileri de o anların tadını çıkarmaya çalıştılar. Düğünde geriye ise bu güzel görüntüler kaldı.
İnegöl, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:11 Kaynak: İHA
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