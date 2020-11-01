Damat, yol kenarında gelini dövdü (2) - Son Dakika

Damat, yol kenarında gelini dövdü (2)
01.11.2020 20:08
GELİN İLE DAMAT AŞIRI HIZ NEDENİYLE TARTIŞTIHatay'ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ.'nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.'yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı.
GELİN İLE DAMAT AŞIRI HIZ NEDENİYLE TARTIŞTI
Hatay'ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ.'nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.'yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifadeedilen Valilik açıklamasında, "Olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden gelin ve damat kavgası şeklinde yaptıkları ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, yapılan görüşmenin ardından gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.
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