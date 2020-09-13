Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı - Son Dakika

Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı

Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı Erzurum'da evlenecek olan damatları dayak yemekten pandemi süreci de kurtaramadı.

Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı

ERZURUM - Erzurum'da evlenecek olan damatları dayak yemekten pandemi süreci de kurtaramadı.

Erzurum'un adet ve geleneklerinden olan damat dayağı pandemi sürecinde de devam ediyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında yasaklar gelmeden önce çekilen görüntüler de düğünden bir gün önce düzenlenen eğlenceye, damadın arkadaşları ve yakınları katılıyor. Düzenlenen eğlencede damat ve en yakın arkadaşı adeta Çin işkencesi yaşıyor.

Eğlencede damat ve sağdıç gelenek olarak arkadaşları tarafından dövülüyor. Daha sonra ise adetleri gereğince damat ve sağdıca her türlü işkence yapılarak eğlenceye son veriliyor.

Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı

Koronavirüs, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Damatları dayak yemekten pandemi de kurtaramadı - Son Dakika

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