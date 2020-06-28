damatların yeni aksesuarı 'maske' - Son Dakika

damatların yeni aksesuarı 'maske'

TEMMUZ ayı ile birlikte düğün salonlarının yeniden açılmasına hazırlanılırken, düğünlerini erteleyen çiftler de kendi hazırlıklarına hız verdi.

TEMMUZ ayı ile birlikte düğün salonlarının yeniden açılmasına hazırlanılırken, düğünlerini erteleyen çiftler de kendi hazırlıklarına hız verdi. Koronavirüs salgını döneminde gelin ve damatların tamamlayıcı aksesuarları arasına maskeler de girdi. Gelinlik ve damatlıklara uygun tasarlanan, işlemeli maskeler; duvak, el buketi ve gelin tacının yanına yeni eklenen aksesuar oldu.

Koronavirüs nedeniyle sosyal hayatta kısıtlamaların yaşandığı salgın döneminde düğünlerini erteleyen çiftler, düğün salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmete açılacağı haberi üzerine düğün hazırlıklarına hız verdi. Koronavirüs önlemleri gölgesinde evlilik hazırlığı yapan çiftler, ilk iş olarak gelinlikçilerin yolunu tuttu. Maske takma zorunluluğu nedeniyle işletmeler de her gelinliğe uygun işlemeli maskeler tasarladı. Bu sene maskeler, duvak, el buketi ve gelin tacının yanına eklenen vazgeçilmez aksesuarlardan biri oldu. Şıklıklarından ödün vermek istemeyen gelinler, gelinliklerini tasarım maskelerle tamamlıyor. Gelinler, eşleri için ise damatlığa uygun tasarım maskeler tercih ediyor. Damatlar aldıkları takımın kumaşına uygun tasarlanan maskeleri terzilere diktiriyor.

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'MASKELER GELİNLİĞİ TAMAMLAYACAK PARÇA OLDU'

Ankara'da gelinlik tasarımcısı Ceren Yılmaz, 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacak olmasının işlerini çok yoğunlaştırdığını söyledi. Yılmaz, "Gelinliğin duvağı, tacı, aksesuarı dışında bize yeni bir aksesuar olarak maske katıldı. Gelinliği nasıl kişiye özel çalışıyorsak maskeyi de kişiye özel ve gelinliğe uygun çalışıyoruz. Gelinliğimiz kadar maske talepleri de çok yoğun. Gelinliğini satmadığımız müşterilere de maske sattığımız için elimizde sürekli hazır maske oluyor. Maske fiyatlarımız kullandığımız malzemeye göre 150-250 lira arası değişiyor. Gelin için normalde gelinlik, duvak, baş aksesuarı, el buketi, damat için yaka çiçeği tamamlayıcı bir şeydi; ama artık bundan sonra uzunca bir süre gelinlik için maske de gelinliğin konseptini tamamlayacak bir parça olarak hayatımıza girdi. Duvakta olduğu gibi maskede de tasarımlarımız çeşitlenecektir. Görsellik gelinler için çok önemli. Yıllar sonra maskeli resimlerine baktıklarında 'ülkece böyle bir pandemi dönemi yaşamıştık inşallah bir daha yaşamayız' diyerek çocuklarına bir hatıra olarak gösterecekler" dedi.

' ALBÜMLERİNDE ANI OLARAK KALACAK'

Gelinlik provası yapan gelin adayı Reyhan Karadeniz, gelinliğine uygun olarak tasarlanan maskeyi de denedi. Karadeniz, "Pandemi sürecine denk geldiğimiz için maskelere dikkat ediyorum. Eskiden duvaklar vardı, taçlar vardı şimdi artık maskelerimiz de var. Dantelli, işlemeli, boncuklu her çeşit var. Gelinliğime göre bakıyorum. Fotoğraf albümlerinde çekimlerde bir anı olarak kalacak. Eşime de damatlığına uygun maske diktireceğiz" diye konuştu.

Damat adayı Sarper Kıskaç ise sosyal mesafe kuralına uyarak, 8 Ağustos'ta nikahlarının olacağını belirtti. Kıskaç, "Aksesuar olarak saat, kravat bakardık; ama şimdi maske bakacağız. Damatlığa uygun bir maske diktirebiliriz. Fotoğraf çekimini de maske ile yapacağız" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel damatların yeni aksesuarı 'maske' - Son Dakika

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