Damatlık elbise yerine özel harekat kıyafeti giydi
23 dakika önce
Adana'nın Pozantı ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:57 Kaynak: İHA
'nın Pozantı
ilçesinde özel harekat polisi Uğur Ünal, düğününe damatlık elbise yerine özel harekat polisi kıyafetiyle katıldı.
Pozantı Atatürk Kültür Merkezinde yapılan düğünde salona Tuğba ve Uğur Ünal çifti el ele birlikte girdiler. Ünal'ın damatlık elbisesi yerine özel harekat kıyafetiyle salona girdiğini gören davetliler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Özel Harekat Marşının çaldığı sırada damat Uğur Ünal önce Türk bayrağını üç defa öptü.
Özel harekat polisi Uğur Ünal, "Mesleğimi çok sevdiğim için eşimle kıyafet konusunda böyle bir karar aldık. Davetlilerin de tepkisi olumlu olunca bizler de mutlu olduk. Allah herkese böyle mutluluklar nasip etsin" dedi. - ADANA
Engelli emeklinin attığı imza ile hayatı karardı! 150 bin TL dolandırdılar Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27 gündür kayıp ABD füze denemesi yaptı, dolar kritik seviyeyi aştı! İşte son durum Mansur Yavaş'ın kayyum kararına sessiz kalması dikkat çekti