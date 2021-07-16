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Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş - Son Dakika

Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş

16 Temmuz 2021 Cuma 11:04

Mersin'de yaşayan 54 yaşındaki kadın, kızının eski kocası tarafından üzerine benzin dökülerek feci şekilde yakıldı. Olayda bütün vücudu yanarak ağır yara alan kadın, hastanede yaşam mücadelesi verirken, olaydan sonra yakalanan şüpheli tutuklandı. Çok acı çektiğini söyleyen kayınvalide, damadının kendisini yanarken izlediğini söyledi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesinde iki gün önce iddiaya göre yaklaşık 2.5 yıl önce Özgür E. ile evlenen bir çocuk annesi Berna D., eşinden sürekli şiddet görmeye başlayınca bir süre sonra boşandı. Ancak Özgür E.'nin karısını ikna etmesiyle çift tekrar birlikte aynı evde yaşamaya başladı. Tüm bu süreçte biri 1.5 yaşında, diğeri 6 aylık iki çocukları olan çiftin kavgaları devam etti.

KAYINVALİDESİNİN YANMASINI İZLEDİ

Torunlarına bakmak için kızı Berna'nın evine giden 3 çocuk annesi Yasemin D., olay günü yine kızının evindeydi. Bu sırada eşiyle telefonda tartışan Özgür E. elinde bir bidon benzinle eve geldi. Kapıyı açan kayınvalidesine halini hatırını sorduktan sonra halının üzerine benzin dökerek ateşe veren Özgür E., kayınvalidesinin alevler arasında yanmasını izledi. Zanlı, evde bulunan eski eşi Berna D.'ye de 'Seni de yakacağım' diye tehdit ederek şiddet uyguladı. Kayınvalide Yasemin D., alevler içinde kendini söndürmeye çalışırken, kızının da ayakları yandı.

DURUMU AĞIR

Olayın ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakın Bakım Servisinde tedavi altına alınan Yasemin D.'nin bütün vücudunda 3'üncü derece yanıklar oluşurken, sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi. Öte yandan, olaydan sonra yakalanan zanlı Özgür E ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Mersin'de damat dehşeti

"SENİ DE YAKACAĞIM" DİYE KARISINA BAĞIRMIŞ

Yasemin D. yaşadığı dehşeti hasta yatağında anlattı. Çok acı çektiğini belirten Yasemin D., "Çok canım yanıyor. Çektiğim acının tarifi imkansız. Bu acıları o çocuklar da çekebilirdi. Hiçbir şey anlamadım, ne oldu, nasıl oldu. Kapıyı çaldı, açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. 'Ne yapıyorsun anne?' dedi. 'Evi topluyorum' dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. 'Ne yapıyorsun?' demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne. Birdenbire her tarafım tutuştu, alev aldı, her yanım yanmaya başladı. Ben öyle yanarken kendisi hiçbir şey yapmadı, beni söndürmeye çalışmadı. Ben kendi kendime sönmeye çalıştım, yerde yuvarlandım. Mutfaktaki halıyı masanın altından çekip alevlerin üstüne atmaya çalıştım. Çocuklara sıçrayacak diye çok korktum. Berna 'Annem yanıyor' diye bağırmaya başladı. 'Seni de yakacağım' diye bağırıyordu" dedi.

Mersin'de damat dehşeti

"ANNEM ÇATIR ÇATIR ORADA YANDI"

Hastanede annesine refakat eden 37 yaşındaki Selin D. ise "Annem, kız kardeşimin eşi tarafından katledildi" diyerek, olayın vahametini gözler önüne serdi. Kız kardeşi Berna D.'nin eşiyle sürekli kavgalı olduğunu dile getiren Selin D., "Annem onların çocuklarına bakmak için orada kalıyordu. Aralarında ne olduysa telefonda konuşmuşlar, annem de onların kavgalarına şahit olmamak için bebekleri alıp tam evden çıkacakken eşi geliyor. Annemin bana söylediği, eşi direk içeriye giriyor 'Nasılsın anne? Ne yapıyorsun' diyor. Annem bunun elindeki bidonu görmüyor, 'İyiyim' diyor. Eve benzin dökmeye başlıyor. O sırada annem 'Ne yapıyorsun sen' diyerek elini tutuyor, kibritin üstüne koyuyor çakmasın diye. O sırada bütün evi yakıyor. Annem o sırada alev almış. Kız kardeşim bağırıyor 'Annemi yaktın' diye. O da 'Seni de yakacağım' demiş. Annem sönmek için uzun süre kendi kendine mücadele etmiş ve ilk söylediği cümle, 'Beni karşımda yanarken izledi'. Benim annem çatır çatır orada yandı, şu anda 3'üncü derece bütün vücudu yanık. O kadar kötü durumda ki, ben onu o şekilde gördükçe kahroluyorum. Benim annem ölseydi bundan daha iyiydi. Çok aşırı acı çekiyor" diye konuştu.

"YARIM BIRAKTIĞI İŞİ BİTİRMEYE ÇALIŞACAK"

Bu adamın dışarıya çıkmaması gerektiğini, çıkarsa kız kardeşi ve çocuklarını da öldüreceğini öne süren Selin D., "Bu adamın çıkmaması gerekiyor. Benim annem yandı; bir-iki ay sonra hiçbir şey olmamış, annem o acıları hiç çekmemiş gibi çıkalım gidelim evimize. Sonra bu adam elini kolunu sallaya sallaya çıkacak. Bu adam yarım bıraktığı işi bitirmeye çalışacak. O çocuklar ne olacak? İki bebek var. Kendi öz evladının canına kast eden, öz evladını çatır çatır yakmaya çalışan bir canavar, başkasına neler yapmaz? Bu adam eğer çıkarsa kız kardeşim de çocukları elden gidecek. Devlet büyüklerine sesleniyorum; eğer caydırıcı bir yasa çıkmazsa ortada ne kadın kalacak ne de çocuk kalacak" ifadelerini kullandı.

"ÇIKARSA KIZ KARDEŞİMİ DE AYNI ŞEKİLDE YAKACAK"

Annesinin durumunun anlatılamayacak kadar çok kötü olduğunu vurgulayan Selin D., kız kardeşinin de bacaklarının yandığını ve iki bebekle perişan olduğunu söyledi. Kardeşinin şu anda başka bir evde kaldığını ve tedavisine orada devam edildiğini anlatan Selin D., şunları söyledi:

"Gerçekten çok zor. Allah kimseye yaşatmasın, kimsenin annesini o halde göstermesin. Kim bilir benim annem ne zaman iyileşecek. İyileşecek mi acaba, biz buradan çıkabilecek miyiz? Kız kardeşimin bundan sonraki hayatı nasıl olacak? Adam yarın bir gün çıkıp, bu sefer onu çatır çatır yakar."

"BU BİR ANLIK CİNNET DEĞİL"

Zanlının kız kardeşini sürekli tehdit ettiğini, evden ayrılırsa öldüreceğini söylediğini belirten Selin D., "Sürekli 'seni yakacağım' diyormuş. Bir ay önce de kız kardeşim bana, 'Kavga ettik, eve geldi komple benzin döktü. Onu teskin ettim. Senden ayrılmayacağım dedim, alttan aldım' dedi. Bir ay sonra da bunu gerçekleştirdi. Kesinlikle 'Ben cinnet geçirdim' demesin. Bu bir anlık cinnet değil. Bunun tatbikatını bir ay önce uygulamış zaten. Bu planlı bir olay." dedi.

Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yenişehir, Mersin, Benzin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş - Son Dakika


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