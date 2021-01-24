Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2) - Son Dakika
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Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)

24.01.2021 21:12
Damda güvercin uçururken sırtından vuruldu (2)

HAYATINI KAYBETTİAdana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damında güvercin uçururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu tabancayla sırtından vurularak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAYATINI KAYBETTİ

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinin damında güvercin uçururken, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu tabancayla sırtından vurularak ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkmaz'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


Kaynak: DHA
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Hüseyin Korkmaz, Güncel, Son Dakika

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