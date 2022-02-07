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Damda kar temizleme mesaisi - Son Dakika

Damda kar temizleme mesaisi

07.02.2022 18:59

Damda kar temizleme mesaisi Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından evlerin damlarında biriken karı temizlemek için vatandaşlar kolları sıvadı.

Damda kar temizleme mesaisi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından evlerin damlarında biriken karı temizlemek için vatandaşlar kolları sıvadı.

Tatvan ilçesine bağlı Yelkenli köyünde günlerdir etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar evlerinin ve ahırlarının üzerinde biriken karı temizlemek için çalışma başlattı. Damın çökmemesi ve yağan karın erimesi sonucu damlatmasına karşı çalışan köylüler, her kış mevsimi damda temizlik yaptıklarını söylediler.

Damlama ve çöküntü olmasın diye dam temizliği yaptığını söyleyen Fuat Tarhan isimli vatandaş, "2 gündür kar yağıyordu. Bugün biraz havalar açıldı. Yeğenlerim yardıma geldi. Damlama ve çöküntü olmasın diye damlarımızı temizliyoruz" dedi.

Damda kar temizleme mesaisi
Damda kar temizleme mesaisi
Damda kar temizleme mesaisi

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Bitlis, Tatvan, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Damda kar temizleme mesaisi - Son Dakika


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