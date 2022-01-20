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Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü - Son Dakika

Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü

20.01.2022 13:24

Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü Yaralı, karlı sokaklarda güçlükle taşınarak ambulansa alındı Adıyaman'da, damda kar temizlediği esnada kayarak aşağıya düşüp yaralanan kişi, vatandaşlar tarafından karlı sokaklarda taşınarak ambulansa götürüldü.

Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü

Yaralı, karlı sokaklarda güçlükle taşınarak ambulansa alındı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, damda kar temizlediği esnada kayarak aşağıya düşüp yaralanan kişi, vatandaşlar tarafından karlı sokaklarda taşınarak ambulansa götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, iki gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Mimar Sinan Mahallesi 1124 Sokak içerisindeki 1 katlı evlerinin damındaki karı temizlemek isteyen Yusuf Çakmak, kayarak damdan aşağıya düştü. Ayaklarından yaralanan Çakmak'ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansın temizlenmeyen karlı sokaklara girememesinden dolayı yürüyerek hastaya ulaşmaya çalıştı. Yaya olarak hastanın bulunduğu eve gelen sağlık ekipleri, burada hastaya müdahale etti. İlk müdahalesi evinde yapılan Yusuf Çakmak, daha sonra sağlık görevlileri ile vatandaşlar tarafından taşınmaya başladı. Yaklaşık 400 metre boyunca güçlükle taşınan Yusuf Çakmak, Karapınar Caddesi üzerinde bekletilen ambulansa alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan ve ayaklarından yaralanan Yusuf Çakmak, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü
Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü

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Yusuf Çakmak, 112 Acil, Adıyaman, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Damdaki karı temizlerken aşağıya düştü - Son Dakika


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