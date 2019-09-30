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Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu.

Damda uyuyan genç kanlar içerisinde uyandı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evin damında uyuyan genç, kanlar içerisinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde yaşayan Barış çelen, gece evinin damında yattı. Gece acı içerisinde uyanan Barış Çelen, sırtında kanları görünce ailesinden yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Çelen'in sırtında kurşun tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
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