Son Dakika Haberleri: Damdan düşen bebek öldü
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Damdan düşen bebek öldü

1 saat önce

Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Ayşe Yıldız, Şanlıurfa, Eyyübiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
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