Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı - Son Dakika

Damdan düşen çocuğun ayağı kırıldı

6 saat önce

Adana'da damda oyun oynarken düşen 14 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı.

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Adana'da damda oyun oynarken düşen 14 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Beşocak Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki Ahmet Rilhavi damda oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra Rilhavi dengesini kaybedip 2 katlı evin damından düştü. Acı içinde yerde kalan çocuğu gören çevredekiler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu Seyhan Devlet Hastanesine götürdü. Çocuğun ayağının kırıldığı, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis olayla ilgili çalışma başlattı. - ADANA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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