ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor - Son Dakika

ADANA Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor
10.03.2021 11:47
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIAdana'da dün 2 katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi'nin cenazesi...
Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor (2)
EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Adana'da dün 2 katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen ve tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi'nin cenazesi yakınları tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Cenazenin teslimi sırasında Hammadi'nin eşi Samed Hammadi gözyaşlarına hakim olamadı.
Hasne Hammadi'nin cenazesi merkez Seyhan ilçesi Küçükoba Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan, Hammadi'nin sezaryenle alınan kız bebeğinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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