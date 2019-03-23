Damga ve Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
1 saat önce
Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
Muhtasar, damga vergisi, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyura göre, 25 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri, 26 Mart Salı günü sonuna kadar uzatıldı. 2018 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannameleri ise 1 Nisan
Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar verilebilecek.
Elektronik ortamda beyanname veren mükellefler, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:36 Kaynak: AA
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