Damgası Geçmiş Ölçü Aleti Kullananlara 2 Bin 600 TL Para Cezası

Ölçü ve tartı aletlerinin bakımının periyodik muayene ve damgalama işlemlerinin 28 Şubat 2019 tarihine kadar yapılması gerektiğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji Samsun İl Müdürlüğü, damgası geçmiş ölçü aleti kullanmanın 2 bin 600 TL para cezası olduğunu bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Samsun İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bilindiği üzere, ölçü ve ölçü aleti kullanıcıları ölçü ve ölçü aletlerini periyodik muayene ve damgalama işlemleri için 28 Şubat 2019 tarihine kadar ilgili birimlere periyodik muayene müracaat beyannamesini vermek zorundadırlar. İlimizde ölçü ve tartı aletlerinin her türlü denetimleri 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında Samsun Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. 1 Ocak-28 Şubat 2019 tarihleri arasının Periyodik Muayene Müracaat Dönemi olması nedeniyle aşağıdaki hususların yeniden açıklanarak, ölçü ve tartı aleti kullanıcılarının bilgisine sunulmasına gerek duyulmuştur. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz tarafından muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri: Tartım kapasitesi 2000 kilogramın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, diğer tartı aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt ve LPG sayaçları, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, bakanlığımızın veya İl Müdürlüklerimizce yetkilendirilen muayene servislerince muayene edilecek ölçü ve tartı aletleri: Otomatik tartı aletleri, I ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerleri dışında kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kilogramın altında olan III.ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, taksimetreler, egzoz emisyon ölçme cihazları, takoğraflar, ısı sayaçları, hız tespit cihazları, ortalama hız tespit cihazlar, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlarınca muayenesi yapılacak ölçü ve tartı aletleri: belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık ve kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kilogramın altında olan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kilogramın ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri."



Periyodik muayene süresinin iki yıl olduğu bildirilen açıklamada, "Tartı aletlerinin ve akaryakıt, LPG sayaçlarının periyodik muayene süresi iki yıl olup 2017 yılı damgalı ölçü ve tartı aleti kullanıcıları 2019 Şubat ayı sonu mesai bitimine kadar periyodik muayene için başvurmak zorundadırlar. Posta ile yapılan müracaatlarda müracaat tarihi olarak evrakın muayene yetkili kurumdaki kayıt tarihi esas alınır. Ölçü ve ölçü aleti kullanıcıları tarafından muayene için; ölçü ve ölçü aletinin tipi, markası, seri numarası, sınıfı ve kapasitesinin yer aldığı ve bakanlık internet sitesinde yayımlanan ölçü ve ölçü aleti başvuru formuyla; yukarıda 1. maddede bahsedilen ölçü ve tartı aletleri için (http://sanayi.gov.tr) internet adresinin e-hizmetler bölümünden (www.sanayi.gov.tr, e-hizmetler, İl Müdürlükleri, Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk, Periyodik veya Stok Muayenesi Başvurusu) yapılması gerekmektedir. 2. maddede bahsedilen ölçü ve ölçü aletleri için yetkili muayene servislerine, 3. maddede belirtilen ölçü ve ölçü aletleri için Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilir. Yukarıda bahsedilen ölçü ve ölçü aletlerini kullanan resmi veya tüzel kurum ve kuruluşlar ile bireysel kullanıcıların kullanmakta oldukları ölçü ve ölçü aletlerini süresi içerisinde ilgili kuruma müracaat etmeyerek damgası geçmiş ölçü aleti kullanmak fiilini işledikleri tespit edilenlere her bir ölçü ve ölçü aleti için ayrı ayrı olmak üzere 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin c fıkrasına göre 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır" denildi. - SAMSUN

