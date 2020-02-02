Damian Lillard bir şeyler deniyor

NBA’de son Batı Konferansı finalistlerinden Portland Trail Blazers, bu sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra yeni yılla birlikte gidişatını biraz toparlamışa benziyor. Şu ana dek 50 maç oynayan Portland, 23 galibiyet ve 27 mağlubiyet aldı. Ancak son 10 maçta ise yedi kez kazanmayı başardılar.

Bu yukarı yönlü başarı grafiğinde ise en büyük rolün, takımın All- Star oyun kurucusu Damian Lillard’a ait olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Lillard, maç başına attığı 29,8 sayıyla bu alanda James Harden ve Giannis Antetokounmpo’nun ardından lig üçüncüsü. Yıldız guard ayrıca maç başına 7,9 asist yapıyor ve bu alanda ligin altıncı basamağında yer alıyor.

Lillard’ın bu yüksek ortalamaları yakalamasına, son 15 maçtaki inanılması güç performansları yardımcı oldu. Kasım ayını 26,6 ve aralık ayını 27 sayı ortalamasıyla geçiren All-Star oyuncu, ocak ayında ise ortalama tam 34,1 sayı attı. Ocak ayının ilk maçında attığı 11 sayı sonrası, ayın diğer 14 maçında hiç 20 sayının altına düşmedi. Dört kez 40 sayının üstünü gördü, bir kez 50 bir kez de 61 sayı attı.

Yıldız oyun kurucu, şubat ayına da muhteşem bir başlangıç yaptı. Dün akşam takımının Utah Jazz’ı 17 sayı farkla mağlup ettiği maçta 51 sayı ve 12 asist üretti, 15’te dokuz ile üçlük isabet buldu.

Bu harikulade rakamlar tabii ki Lillard’a rekorların kapısını da açtı. Trail Blazers guard’ı, son altı maçta da en az altı üçlük attı ve bunu başaran NBA tarihindeki ilk oyuncu oldu. Ancak bundan daha ilgi çeken bir rekor daha var!

Lillard’ın son altı maçta ortalama 48,8 sayı ve 10,2 asist ortalamalarıyla oynuyor. Lillard’dan önce, altı maçlık bir süreçte 45+ sayı ve 10+ ribaund ortalamalarını yakalayan bir oyuncu olmamıştı.

Portland’lı süper yıldızın muhteşem performansı şimdilik ona birçok rekor getirmiş ve takımını Batı Konferansı’nda play-off potasına bir hayli yaklaştırmış durumda. İsmi MVP tartışmalarında takımının sıralamadaki durumu nedeniyle şimdilik anılmıyor ancak Lillard, kariyerinin ve NBA tarihinin en özel performanslarını sürdürmeye devam ediyor.