Damian Lillard'dan bir ilk! - Son Dakika
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Damian Lillard'dan bir ilk!

6 saat önce

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi.

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NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Rockets mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk etkili oyunuyla 125-112 kazandı.


Trail Blazers'ta kariyerinde ilk defa "triple double" yapan Lillard'ın yanı sıra, CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.


Houston Rockets cephesinde 39 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.

Russell Westbrook, Houston Rockets, James Harden, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:30 
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