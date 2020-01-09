Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'da - Son Dakika Spor

Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'da

6 saat önce

Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ipler kopmak üzere. Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek üzere Antalya'dan İstanbul'a gitti.

Damien Comolli, Ali Koç ile görüşmek üzere İstanbul'da, System.String[]
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ipler kopmak üzere. Comolli, başkan Ali Koç ile görüşmek üzere Antalya'dan İstanbul'a gitti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli ile yol ayrımına gelindi. Takım kampından bugün akşam saatlerinde ayrılan Comolli, İstanbul'a dönerek başkan Ali Koç ile bir görüşme yapacak. Simon Falette transferine olumsuz yaklaştığı iddia edilen Comolli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Ali Koç'un bu transferden sorumlu olduğunu ve oyuncunun taraftarlarca iyi bir şekilde karşılanmasını istemişti. Yaşanan gelişmelerin ardından Comolli'nin yardımcısı Selinay Gürgenç'in görevine son verilirken, Fransız futbol adamı takım kampından ayrılarak İstanbul'a Ali Koç ile görüşmeye gitti. Yapılacak görüşmenin ardından Comolli'nin durumu netlik kazanacak.Bugün yaptığı açıklamalarla Ali Koç'tan sert tepki aldığı ileri sürülen Comolli'nin görevine son verilebilir.


Fenerbahçe, İstanbul, Antalya, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:56 Kaynak: DHA
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