Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir - Son Dakika
Son Dakika Spor Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir - Son Dakika Spor

Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir

6 saat önce

Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir.

Damien Comolli: Başkanımızın kararlarına saygı gösterilmelidir, System.String[]
Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Twitter hesabı açan Comolli, takıma yeni dahil olan Simon Falette'nin transferi hakkında bilgiler paylaştı. Falette transferinde kendisi ile ilgili hikayeyi paylaşmak istediğini belirten Damien Comolli, "Başkanımızın takıma faydalarını düşününce kararına saygı gösterilmelidir. Simon'u da taraftarlarımız iyi bir şekilde karşılamalıdır. Bugün basında çıkan haberlere göre oyuncuyu getirmek için Rogon Ajansı ile anlaştığım doğru değil. Bu ajans ile sadece Tolga ve Gustavo transferi için bir anlaşmamız vardı.

Rogon ve benim aramda sözde bir ticari anlaşma olduğu doğrultusunda çıkan haberler üzerinden benimle alakalı saçma iddialarda bulunan kişiler hakkında yasal işlem başlatacağız. Fenerbahçe ailesine saygılarımla" ifadelerini kullandı.


- Antalya
Fenerbahçe, Twitter, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:55 Kaynak: DHA
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