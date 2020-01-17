Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim' - Son Dakika
Son Dakika Spor Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim' - Son Dakika Spor

Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim'

6 saat önce

İşte Comolli'nin açıklaması;"İstifa kararını 25 Şubat 2019'da almış ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım"'UZUN VADELİ PROJELER.

Damien Comolli'den açıklama: 'Daha önce ayrılmak istedim', System.String[]

İşte Comolli'nin açıklaması;


"İstifa kararını 25 Şubat 2019'da almış ve 12 aylık ihbar süremi dolduruyordum. Bu süreçte başkana birkaç kez ayrılık talebimi iletmeme rağmen başarılı olamamıştım"


'UZUN VADELİ PROJELER...'


Tamamen yeni bir yönetim anlayışına ve finansal modele ihtiyacı olan Fenerbahçe ve Trük futbolunun içinde bulunduğu durumu değiştirmek için uzun vadeli projeler üzerinde de çalıştım.


'ADİL OLMAYAN ELEŞTİRİLERE RAĞMEN...'


Takıma ve bana yöneltilen adil olmayan eleştirilere rağmen, ki yakın zamanda doğru olmadıkları kanıtlandı, Fenerbahçe taraftarları tarafından gösterilen inanılmaz tutkuya hayran kaldım. Takım için en iyisini diliyorum.


Detaylar birazdan...


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:26 
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