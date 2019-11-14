Son Dakika Haberleri: Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri
Son Dakika Spor Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri - Son Dakika Spor

Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri

7 saat önce

İstanbul'da yaşayan Fransızlar'ın kurduğu dernek, Ülker Stadı'nı ziyaret etti.

Damien Comolli: Kapıyı neredeyse kıracaktım! | Fenerbahçe Haberleri, System.String[]

İstanbul'da yaşayan Fransızlar'ın kurduğu dernek, Ülker Stadı'nı ziyaret etti. Misafirlere, kendisi de Fransız olan Damien Comolli de eşlik etti.


Son derece neşeli bir şekilde geçen ziyarette Comolli, gelenlere Fenerbahçe tarihi ve statla ilgili bilgiler verdi, bol bol espri yapmayı da ihmal etmedi.


İşte Comolli'nin sözleri...


'Bu duvar dolacak'


¦ "Burası maç hakemlerinin kaldığı oda. Bu sezon birçok kez bu kapıyı kırmamak için kendimi zor tuttum (Gülerek)."


¦ "Rakip soyunma odası... Buraya ben de sizinle birlikte ilk kez geldim."


¦ (Zidane, İbrahimovic, Hazard, Beckham gibi isimlerin formasının olduğu duvarı göstererek) "Burada, Fenerbahçe'ye rakip olan ünlü oyuncuların formalarını asıyoruz. Bu duvarı en kısa sürede dolduracağız!"


¦ "Basın odası... Maçları kazandığımızda 4, kaybettiğimizde 2 oyuncu demeç vermek zorunda. Kötü performans sergilediğimiz maçlardan sonra oyuncuları konuşmaya ikna etmek zor oluyor."


'Atatürk büstü olan tek stat'


¦ "Yönetim Kurulu'nda 3 kadın var. Şu anda yok ama ileride kadın antrenörlerimiz olmasını hedefliyorum. Bir keresinde erkekler ceza aldığı için 40 bin kadın taraftarımızın önünde oynamıştık."


¦ "Rehberin söylediğine göre, burası Türkiye'de Atatürk büstünü görebileceğiniz tek stat! Atatürk, kulübümüzün bir parçası değildi ama Fenerbahçe'yi ziyaret etti." (Fanatik)

Ülker Stadı, Fenerbahçe, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:18 
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