Damien Comolli'nin hakemlerin üzerine yürüdüğü anlar kameralara yansıdı

Fransa Ligue 2'de Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Toulouse, Ligue 1'e çıkma fırsatını tepti. Nantes'la oynanan Play-Out mücadelesinin ardından sinirlerine hakim olamayan Comolli, hakemlere büyük tepki gösterdi.

"BİZİM YÜKSELME HAKKIMIZI ÇALDINIZ"

Ligue 1'e çıkma mücadelesi veren Toulouse, Play-Out rövanş maçında Nantes'i 1-0 yense de ilk karşılaşmada 2-1 mağlup olduğu için elendi. Comolli, hakem kararlarına sinirlendi ve maç sonu koridorda hakemlere adeta ateş püskürdü. Comolli hakemlere "Bizim yükselme hakkımızı çaldınız. Skandal bu!" dedi.