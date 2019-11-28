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Damien Comolli: "Rami'nin kontratında bir madde varmış ve Ocak ayında sözleşmesi bedelsiz...
6 saat önce
Damien Comolli: "Rami'nin kontratında bir madde varmış ve Ocak ayında sözleşmesi bedelsiz feshedilecekmiş.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
Damien Comolli: "Rami'nin kontratında bir madde varmış ve Ocak ayında sözleşmesi bedelsiz feshedilecekmiş. Bu haber gerçek değil. Çok iyi çalışıyor." - İSTANBUL
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