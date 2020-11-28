Damızlık alabalığa destek devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri sektörüne 2003 yılından bu yana toplam 1 milyar 350 milyon lira destek sağladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğini ve üretim miktarını artırmak amacıyla avcılık ve yetiştiriciliğe destek verdiklerini bildirdi.

Bu çerçevede, hazırladıkları "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ"in bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Söz konusu tebliğle, alabalık kuluçkahane işletmelerinin hijyenik ve sağlıklı şartlarda kurulumlarını sağlamak, biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını temin etmek, balık hastalıklarının yayılmasını engellemek, kaliteli yumurta ve yavru üretimlerini sağlamak, ülkemizde yetiştirilen alabalıkların uluslararası standartlarda tüketime sunulma kalitesini artırmak için Bakanlığımızca izin verilen kuluçkahanelere damızlık alabalık desteği ödeniyor. Buna göre, hastalıktan ari kuluçkahanelere yılda en fazla 10 bin adet damızlık anaça kadar sınırlı olmak kaydıyla birim başına 60 lira destek vereceğiz."

"100'den fazla ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz"

2003 yılında ilk defa destekleme kapsamına aldıkları su ürünleri üreticilerine son 16 yılda toplam 1 milyar 350 lira ödeme yaptıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Verilen bu desteklerle, bin 245 olan yetiştiricilik tesisi sayısı yüzde 70 artışla 2.127'ye, 61 bin ton olan su ürünleri üretim miktarı ise yüzde 511 artışla 373 bin tona yükseldi. Bu gelişmelerle su ürünleri ihracatımız da önemli oranda artış gösterdi. Bu kapsamda, 2002 yılında 27 bin ton olan su ürünleri ihracatımız 2019 yılında yüzde 640 artışla 200 bin tona, değer olarak ise 97 milyon dolardan 1,025 milyar dolara çıktı. Bugün itibariyle başta AB ülkeleri olmak üzere aralarında Japonya, ABD, Rusya ve Kore gibi ülkelerin de yer aldığı 100'ün üzerinde ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyoruz." - ANKARA