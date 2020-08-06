Damızlık alınan boğanın süt emmesi sahibini şaşırttı - Son Dakika

Damızlık alınan boğanın süt emmesi sahibini şaşırttı

İnekler için alınan damızlık boğa, sürüdeki ineklerden günde 25 litre süt emiyor

MUŞ - Muş'ta özel bir çiftlikteki inekler için alınan 3 yaşındaki damızlık boğanın büyükbaş hayvanların sütünü emdiğini gören çoban ve çiftlik sahibi hayatının şokunu yaşadı.

Muş'ta özel bir çiftçilik sahibi olan Haluk Dizdaroğlu, arkadaşından getirdiği damızlık boğayı büyükbaş hayvanlarının yanına bıraktı. Bir süre ineklerden günde 25 litre süt azaldığını fark eden Dizdaroğlu, duruma anlam veremedi. Çobanlık yapan Rüstem Nergiz'e durumu anlatan Dizdaroğlu, konuyu araştırmasını istedi. Sütün azalma nedenini araştıran Nergiz, 3 yaşındaki damızlık boğanın inekleri buzağı gibi emdiğini görünce hayrete düştü. Durumun çiftlik sahibi Dizdaroğlu'na iletilmesiyle damızlık boğa sahibine geri gönderildi.

Küçük yaşlardan beri hayvan beslediğini belirten çiftlik sahibi Haluk Dizdaroğlu, bir boğanın ineklerden süt emdiğini ilk kez gördüğünü ifade etti. Olay karşısında şaşkınlık yaşadığını belirten Dizdaroğlu, boğayı bekletmeden geri gönderdiklerini ve ineklerde bundan sonra aşılama yöntemine gideceklerini söyledi.

Yaklaşık 35 yıldan beri çobanlık yaptığını ve ilk defa böyle bir şeye şahitlik ettiğini anlatan çoban Rüstem Nergiz ise "Boğayı sürüye kattıktan sonra günde 25 litreye yakın sütün azaldığını fark ettik. Yaptığım araştırmada boğanın ineklerin sütünü emdiğini görünce şaşırdım. Çiftlik sahibine durumu bildirerek boğayı geri gönderdik. 35 yıllık çobanım böyle bir olayı ne duydum ne de gördüm" diye konuştu.