Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi - Son Dakika

Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi

04.12.2020 12:06
Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi, System.String[]

Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin soğuk iklime uyumlu ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre'den geldi.

Erzincan'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından yapılan, 500 Başlık Düve Üretim Merkezinin soğuk iklime uyumlu ilk parti Simental cinsi düveleri İsviçre'den geldi.

İlk düvelerin gelmesi nedeniyle Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, birlik üyeleri ve basın mensupları inşaatı tamamlanan ve canlı hayvan alımının ilk partisi gerçekleştirilen Erzincan Damızlık Düve Merkezini ziyaret ettiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "Son yıllarda giderek artan damızlık talepleri karşısında ülkemizde damızlık amaçlı işletmelerin kurularak sektörde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ihtiyacı olan damızlıkların sağlanması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyaç sonucunda Bakanlar Kurulu'nun 2016 yılında aldığı Karar ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar yayımlanarak 500 başlık düve üretim merkezleri kurulmasının önü açıldı. Bu Kararlar ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından temin edilecek damızlık vasfına sahip henüz tohum lama yaşına gelmemiş dişi materyal tohumlama yaşına kadar yetiştirilecek. Tohumlama sonrasında 3-7 aylık gebe düveler damızlıkçı işletmelere satılabilecek. Damızlık düve üretim işletmeleri Bakanlıkça belirlenecek olan; kültür ırkı hayvan varlığı yüksek, sütçü ve etçi ırkların daha çok yetiştirildiği hayvancılık potansiyeli yüksek olan illerde 500 baş ve üzeri kapasite şeklinde kurulabilecek. Ayrıca bu işletmeler yüzde 50 oranında hibe verilmesi yoluyla desteklenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenen illerde uygulamaya konulan damızlık düve merkezleri projesi kapsamında yapımı tamamlanan ve 3 ay sürecek olan hayvan alım işleminin ilk hayvanları bugün itibarıyla gelmiştir.

Ülkemizde 29 ilde birer adet kurulması planlanan ama Son Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendinin talimatları ile Erzincan'a 2 adet tahsisi yapılan Damızlık Düve Merkezi projesinde Bakanlığımızca işletme binası inşaatı için 875 bin TL, makine ekipman alımı için 175 bin TL, canlı hayvan alımı için de 1.250.000 TL hibe desteği sağlanacaktır." dedi.

Düvelerin gelmesiyle ilgili düzenlenen programda konuşan Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğu, "Biz göreve geldikten sonra ahırın geliştirilmesi ve işlemin hızlandırılması için ilave kararlar aldık. Son 2 yıl içerisinde çalışmaları tamamladık. Erzincan'ımıza hayırlı olsun. Daha önceden tanıtım lansmanını yaptığımız 500 Başlık Düve Üretim Merkezimize bugün ilk hayvanları getirdik. Buraya yaklaşık 2 yıldır emek veriyoruz. Emeğimizin de karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Türkiye genelinde bu projeye müracaat eden yaklaşık 40'ın üzerinde ilimiz vardı. 8 il bu projeyi başarabildi. Bizde başaranlardanız. Projesi 500 başlık ama bizim kapasitemiz bin başa çıkabilecek kadar. İlk etapta çiftçimize damızlık hayvan verip onların süt verimiyle başarmak istediğimiz projelerimiz var. Yaklaşık 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli devlet her türlü imkanı sağlayacak. Dışarıdan ithalatı kesmenin hesabını yapıyoruz. İnşallah memleketimize başarılı olur" diye konuştu.

Erzincan Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay ise, "2017 yılında inşaatına başlamış olduğumuz işletmemiz yüzde 50 Ticaret ve Sanayi Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak yüzde 50 ortaklık ile kuruldu. Çiftçilerimiz ile yapılan anlaşma gereği süt karşılığı yurt dışından özellikle ilk etapta İsviçre, Almanya ve Avusturya'dan getireceğimiz 500 adet dişi hayvanların yavrularının alınarak yetiştirilmesi ve tekrar çiftçilerimize dağıtımlarını yapacağız. Burada amacımız hayvan ithalatını azaltmak. İnşallah bunu yapacağımız program çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Erzincan tarım ve hayvancılık şehri. Ahırın toplan kapalı alanı 5 bin 200 metrekare. Yapacağımız çalışmalar ile Erzincan'a istihdam sağlamış olacağız. Buranın toplam maliyeti hayvanlarla birlikte 14 milyonu buluyor. Tarım ve Orman Bakanlığının bir projesiydi. 8 il bu işi başardı. İlk etapta 53 büyükbaş hayvan geldi. Bu yıl sonuna kadar 500 başa tamamlanacak. Getirdiğimiz ve getireceğimiz hayvanlar Simental ve Mondofon cinsi düveler. Bakanlığımızın 2020- 2021 programı kapsamında yüzde 40 hibeli. Amaç Erzincan'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu bir kez daha ispatlamak. Bize destek verenlere teşekkürler" şeklinde konuştu. - ERZİNCAN

Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi
Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi

Erzincan, Damızlık, Ticaret, İsviçre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Damızlık Düve Merkezinin ilk düveleri İsviçre'den geldi - Son Dakika


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