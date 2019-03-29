Son Dakika Haberleri: Damızlık Hayvan Satışı

Damızlık Hayvan Satışı

1 saat önce

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, Montofon sığır ırkı damızlık hayvan satışı gerçekleştirilecek.

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Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde, Montofon sığır ırkı damızlık hayvan satışı gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde verim kapasiteleri tespit edilmiş olan ve yöre şartlarına uyum sağlayan damızlık erkek ve dişi saf Montofon ırkı sığırlar ve bunların melezleri ihale usulü satılacaktır. Yer: Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ Dadaşkent. 04.04.2019 saat 14. 00" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:33 Kaynak: İHA

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