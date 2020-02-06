Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı - Son Dakika

Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı

6 saat önce

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı, System.String[]

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.


Kurumlararası iletişimin ve iş birliğinin güçlenmesine yönelik ziyaretlerine ara vermeden devam eden, bu kapsamda kamu kurumu yöneticileri ile STK, dernek ve vakıf temsilcileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in misafiri oldu.


Üniversite- Belediye İş Birliği Tüm Hızıyla Devam Ediyor


Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sekmen, Erzurum'da üniversite-belediye iş birliğini en güzel şekilde sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile sürekli iletişim halinde olduklarını ve bu zamana kadar ortaklaşa birçok projenin altına imza attıklarını dile getirdi.


Yarım yüzyıldan fazla bir süredir ülke yükseköğretimine katkı sunan Atatürk Üniversitesinin bulunduğu şehir ve bölgesi için oldukça önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çeken Mehmet Sekmen, bilimsel ve akademik çalışmaları belediye hizmetleri ile buluşturarak daha verimli sonuçlar elde etmeyi planladıklarının altını çizdi. Özellikle tarım ve hayvancılığa yönelik olarak üstün bir performans gösteren Atatürk Üniversitesinin bu bilgi ve becerisinden faydalanmanın şehrin katma değerine önemli ölçüde katkı sağlayacağını kaydeden Başkan Sekmen, ziyaretinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür ederek, gelecek dönemde de ortak çalışmalar yapmak için sık sık bir araya geleceklerini söyledi.


Ortak Projelerin Yapılması Noktasında Fikir Birliğine Varıldı


Yakın zamanda Başkan Sekmen ile Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne bağlı birimleri ziyaret ettiklerini hatırlatan Rektör Ömer Çomaklı, ziyaret sırasında Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Atatürk Üniversitesi arasında hayvancılığı geliştirme kapsamında bölgemizin ihtiyacı olan damızlık hayvan üretim merkezinin kurulmasına yönelik fikir birliğine varıldığını belirtti.


Bu konuda yapılacak çalışmalar için Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Atatürk Üniversitesinin iş birliği yapması noktasında bir protokol hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildiğine değinen Çomaklı, bu konuda yapılacak çalışmalar ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin planladığı 'Doğu Anadolu Besi Materyali Toplama Merkezi' ve Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü 'Embriyo Transferi' projesi kapsamında damızlık üretim merkezinin aktif rol alacağını vurguladı.


Ziyaret, görüşülen konularla ilgili olarak ilgili çalışma grubunun oluşturulması ve mümkün olan en kısa sürede çalışmaların başlatılması temennisiyle son buldu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi, Mehmet Sekmen, Çomaklı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:27:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Damızlık Hayvan Üretim Merkezi için mutabakata varıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]