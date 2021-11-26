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Damızlık Koyun Üretim Merkezi Aliağa'da Hayata Geçiyor - Son Dakika

Damızlık Koyun Üretim Merkezi Aliağa'da Hayata Geçiyor

26.11.2021 08:22
Damızlık Koyun Üretim Merkezi Aliağa'da Hayata Geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde Aliağa'nın Çoraklar Mahallesi'nde hayata geçirilecek 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' için imzalar Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törende atıldı.

Güzelhisar Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kurum müdürleri, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "PROJE, TARIMSAL KALKINMAYA YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

Programın açılış konuşmasını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptı. Aliağa'nın doğal güzellikleri, Antik Kentleri, verimli topraklarıyla kültür, turizm, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyeli barındırdığını belirten Başkan Serkan Acar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Aliağamızın potansiyelini öne çıkarmak amacıyla gayret gösteriyoruz. Aliağamızda tarım ve hayvancılığın gelişimi açısından çok önemli bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde hayvancılık alanında öncü olacak, tarımsal kalkınmaya yeni bir soluk getirecek, damızlık koyun üretim merkezimizi Çoraklar Mahallemizde hayata geçiriyoruz. Projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, projemizin Aliağamıza, İzmir'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aliağa'nın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir bölge olduğunu ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman da, "Böyle bir iş birliğinin Aliağa Belediyesi ile birlikte yapılması ilçemiz için çok önemli. Aliağamızda 44 bin dekar arazimizin mera olması bu yatırımın Aliağa'ya yapılmasının ne kadar doğru ve isabetli bir karar olduğunu gösteriyor. Damızlık Koyun Üretim Merkezi yatırımının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI DR. BEKİR PAKDEMİRLİ: "TÜM KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLERİNİN PROJEDEN YARARLANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Aliağa'da hayata geçirilecek 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' projesinin ülkede ve bölgede küçükbaş hayvancılığın gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ise şunları söyledi: "Proje ile küçükbaş hayvan üreticilerimize et ve süt verimi yüksek damızlık küçükbaş hayvan temini için önemli bir adım atıyoruz. İlk etapta yaklaşık 2 milyon lira yatırımla başlanacak proje, tam kapasiteye ulaştığında 5 bin küçükbaşı bünyesinde barındıracak. Bu sayede; kayıtlı, pedigrili ve kaliteli damızlık değeri yüksek koç ve koyunlar yetiştirilerek bölge yetiştiricisinin hizmetine sunulacak. Öncelikle Bakırçay havzasında yer alan Aliağa, Menemen, Foça, Bergama, Dikili, Kınık İlçesi koyun yetiştiricileri başta olmak üzere İzmir'in tüm küçükbaş yetiştiricilerinin projeden yararlanmasını hedefliyoruz. Proje sayesinde; Kırsal alanda refahı yükseltmek, Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak, Hayvansal ürünlerde arz güvencesini sağlamak ve Yeni ırk, metot ve teknoloji geliştirme amaçlarımıza ulaşacağız"

'DAMIZLIK KOYUN ÜRETİM MERKEZİ' İÇİN İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen tarafından 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' için protokol imzalandı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, günün anısına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Helvacı Kilimi takdim etti.

İmza töreni öncesinde Güzelhisar Tesisleri'nde üretici kadınların stantlarını gezen Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile beraberindeki heyet, imza töreninin ardından Güzelhisar Mahalle Meydanı'nda kadın girişimci İkbal Karakurt'un işletmeciliğini yaptığı Kumda Dibek Kahvesini ziyaret ederek kumda pişirme yöntemiyle hazırlanan dibek kahvesinin lezzetini tattı.

BİNLERCE ÜRETİCİ PROJEDEN FAYDALANABİLECEK

İlk etapta İzmir ve ilçelerindeki üreticileri destekleyecek proje, Türkiye genelindeki damızlık koyun ihtiyacını karşılayacak. Çoraklar Mahallesi'nde 41.200 metrekarelik alanda 2.400 metrekare kapalı tesis inşa edilecek. Aliağa Belediyesi, 5 bin küçükbaş kapasiteli tesis ve diğer yatırımlar için 4 Milyon TL'lik proje yatırımı gerçekleştirecek. Çalışmalar, iş birliği protokolünün ardından 2022 yılının ocak ayında başlayacak. 4 ay gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanması planlanan proje küçükbaş hayvan üreticisinin can suyu olacak. Tesisin kurulması ve üretimin başlamasıyla birlikte Aliağa başta olmak üzere bölgedeki yaklaşık 6 bin üretici projeden faydalanabilecek.

PROJE, TARIMSAL KALKINMAYA DESTEK OLACAK

Bölge ve ülke ekonomisine artı değer katacak projenin hayata geçmesiyle birlikte; küçükbaş hayvan üretiminde verim ve kalite artacak. Bölgedeki koyun ırkı iyileştirilecek, tarım ve hayvancılığın teşvik edilmesi sağlanacak. Kentten kırsala dönüşü de destekleyecek proje bölgede ekonomik olarak sosyal desteğe ihtiyacı bulunan üretici ve üretici adayları için ekonomik faaliyet alanı oluşturulacak. Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması, hayvansal protein bakımından dengeli beslenmesine yönelik hayvansal üretimde artış sağlanacak.

Bekir Pakdemirli, Damızlık, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Damızlık Koyun Üretim Merkezi Aliağa'da Hayata Geçiyor - Son Dakika


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